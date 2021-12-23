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Четверг, 23 декабря, 2021
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В Рязанской области задержали водителя, сбившего насмерть 60-летнего велосипедиста

Александр Ильин

В Рязанской области полиция задержала 25-летнего жителя города Рыбное, который сбил насмерть 60-летнего велосипедиста, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Напомним, ДТП случилось вечером 21 декабря на 4-ом километре трассы «Ходынино – Перекаль» Рыбновского района. Тогда водитель ВАЗ-2110 скрылся с места происшествия. 

Выяснилось, что задержанный не имеет прав. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности.

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Полиция пояснила, что на молодого человека были составлены необходимые для привлечения его к ответственности материалы.

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