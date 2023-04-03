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Понедельник, 3 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области за неделю на пожарах спасли 3 человек

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязанской области с 27 марта по 2 апреля сотрудники МЧС ликвидировали 23 пожара — 15 техногенных, 1 горение мусора и 7 горение сухой травы.

Спасено 3 человека, включая 1 ребёнка. Эвакуировано 33 человека, травмы получил 1 человек. Погибших нет, – отчитались в региональном главке МЧС.

Огонь уничтожил и повредил 3 единицы техники и 14 строений.

Трое, включая ребёнка, спасены на пожаре 27 марта в р.п. Чучково. 8 человек были эвакуированы.

10 человек были эвакуированы в производственном здании в областном центре 28 марта.

Мужчина 1945 года рождения был госпитализирован с ожогами после пожара в квартире на улице Костычева в Рязани. Оттуда было эвакуировано 15 человек.

Также зафиксировано 2 происшествия на водных объектах.

Возле н.п. Сушки в Спасском районе из реки Кирицы 27 марта дежурная смена ЦСС Рязани извлекла тело мужчины.

Возле н.п. Кривцово в Шиловском районе 29 марта дежурная смена ПСС Шиловского района извлекла из реки Ока тело мужчины.

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