Все мамы в Рязанской области независимо от дохода семьи будут получать единовременную выплату из бюджета при рождении ребёнка. Ключевое условие – малыш должен родиться на территории нашего региона.

Порядок предоставления региональных выплат на детей рассмотрели 7 февраля на заседании областного правительства. Найти справедливое решение для всех мам в Рязанской области поручил губернатор Павел Малков.

В течение 3 месяцев с момента рождения ребёнка необходимо обратиться с заявлением на предоставление выплаты в любой офис МФЦ, – написал вице-губернатор региона Артём Бранов ВКонтакте.

Стандартный размер выплаты – 20 тысяч рублей, если возраст родителей менее 25 лет – 50 тысяч. Выплату предоставят на каждого рождённого ребёнка дополнительно ко всем действующим мерам поддержки.

«В Рязанской области сейчас воспитывают детей 120 тысяч семей. Надеюсь, их станет больше», – отметил Артём Бранов.