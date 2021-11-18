В Рязанской области выявлено 259 новых случаев заражения коронавирусом

В четверг, 18 ноября, в Рязанской области выявлено 259 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 19. Пациентов, справившихся с болезнью, — 79. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1736 человек, общее число случаев заражения — 52 545.

Темп прироста за сутки составил 0.49%. Показатель заболеваемости в регионе — 4685.4 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6277.2 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 37 374 случая заражения (всего 9 219 912), умерло пациентов — 1251 (всего 260 335).

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