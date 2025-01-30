В Рязанской области впервые проводят обработку почвы в январе

В Пителинском районе аграрии впервые приступили к обработке почвы в январе. Как сообщает ИД «Пресса», 30 января неподалёку от села Большие Мочилы на поле работал трактор «Кировец».

По словам Сергея Голованова, руководителя производственного подразделения КФК «Мирошкин», такие погодные условия для середины зимы являются аномальными.

Сергей Голованов:

«Такой тёплой зимы я не припомню. В начале недели снег на наших полях практически полностью растаял. Осенью мы провели зяблевую обработку на сотнях гектаров, но некоторые участки, где ранее выращивали зерновые, остались необработанными. Мы решили попробовать продисковать их сейчас, в январе. Качество работы хорошее – даже не верится, что ещё зима!»

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Аномально тёплая погода этой зимой позволяет аграриям экспериментировать с технологией обработки почвы, что в обычных условиях для данного времени года было бы невозможно.