В Рязанской области восстановят усадьбу Желтухиных в рамках федеральной инициативы

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов вместе с представителями Единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ посетил усадьбу Желтухиных в селе Старое Зимино Захаровского района. Восстановление этого исторического объекта запланировано в рамках инициативы Президента России Владимира Путина по сохранению культурного наследия, сообщает сайт правительства региона.
Визит также включал в себя осмотр главного дома усадьбы, построенного в конце XVIII — начале XIX века, и прилегающих территорий. Среди участников осмотра были Анастасия Дьякова, руководитель направления в ДОМ.РФ, Михаил Дорофеев, руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области, историк архитектуры Михаил Коробко.
Артем Бранов напомнил, что в феврале текущего года Президент России в своём Послании Федеральному Собранию обозначил цель восстановить более 1000 объектов культурного наследия к 2030 году. В рамках этой программы Рязанская область выбрана в числе восьми пилотных регионов.
По его словам, усадьба Желтухиных уже выставлена на торги, и как только найдётся инвестор, она станет значимой достопримечательностью для региона.
Анастасия Дьякова добавила, что ДОМ.РФ стремится не только восстановить памятники архитектуры, но и предоставить им новое содержание. Усадьба в Старом Зимино, которая выставлена на аукцион, включает здание площадью более 1000 квадратных метров и 6 гектаров земли. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 сентября, сам аукцион состоится 20 сентября. Стартовая цена объекта составляет около 5,5 миллионов рублей.
Историк архитектуры Михаил Коробко отметил, что усадьба Желтухиных представляет собой важный памятник стиля классицизм и имеет значительное историческое значение. Он выразил надежду, что объект будет восстановлен, так как таких уникальных архитектурных объектов в регионе осталось немного.
Победитель аукциона будет обязан провести реставрационные работы и соблюдать требования по содержанию и использованию памятника в соответствии с законом.
Справка: Дом усадьбы Желтухиных — объект культурного наследия федерального значения. Деревянная усадьба была построена в последней четверти XVIII века помещицей Пелагеей Денисьевой. В начале XIX века на её месте был возведён каменный одноэтажный дом с мезонином и двумя флигелями в стиле классицизма. Усадьба находилась в собственности семьи Клечановских и впоследствии семьи Желтухиных, переживших её расцвет. После национализации в 1917 году здание использовалось как школа, а в левом флигеле располагалась библиотека до недавнего времени.