В Рязанской области восстановят усадьбу Желтухиных в рамках федеральной инициативы

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов вместе с представителями Единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ посетил усадьбу Желтухиных в селе Старое Зимино Захаровского района. Восстановление этого исторического объекта запланировано в рамках инициативы Президента России Владимира Путина по сохранению культурного наследия, сообщает сайт правительства региона.

Визит также включал в себя осмотр главного дома усадьбы, построенного в конце XVIII — начале XIX века, и прилегающих территорий. Среди участников осмотра были Анастасия Дьякова, руководитель направления в ДОМ.РФ, Михаил Дорофеев, руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области, историк архитектуры Михаил Коробко.

Артем Бранов напомнил, что в феврале текущего года Президент России в своём Послании Федеральному Собранию обозначил цель восстановить более 1000 объектов культурного наследия к 2030 году. В рамках этой программы Рязанская область выбрана в числе восьми пилотных регионов.

«От нашего региона подано более 80 заявок, три из которых были отобраны: Дом Барковых в Касимове, усадьба Корзинкиных в Рыбновском районе и усадьба Желтухиных», — отметил Бранов.

По его словам, усадьба Желтухиных уже выставлена на торги, и как только найдётся инвестор, она станет значимой достопримечательностью для региона.

Анастасия Дьякова добавила, что ДОМ.РФ стремится не только восстановить памятники архитектуры, но и предоставить им новое содержание. Усадьба в Старом Зимино, которая выставлена на аукцион, включает здание площадью более 1000 квадратных метров и 6 гектаров земли. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 сентября, сам аукцион состоится 20 сентября. Стартовая цена объекта составляет около 5,5 миллионов рублей.

«Мы уверены, что найдётся ответственный инвестор, способный вдохнуть новую жизнь в этот уникальный объект», — подчеркнула Дьякова.

Историк архитектуры Михаил Коробко отметил, что усадьба Желтухиных представляет собой важный памятник стиля классицизм и имеет значительное историческое значение. Он выразил надежду, что объект будет восстановлен, так как таких уникальных архитектурных объектов в регионе осталось немного.

Победитель аукциона будет обязан провести реставрационные работы и соблюдать требования по содержанию и использованию памятника в соответствии с законом.

Справка: Дом усадьбы Желтухиных — объект культурного наследия федерального значения. Деревянная усадьба была построена в последней четверти XVIII века помещицей Пелагеей Денисьевой. В начале XIX века на её месте был возведён каменный одноэтажный дом с мезонином и двумя флигелями в стиле классицизма. Усадьба находилась в собственности семьи Клечановских и впоследствии семьи Желтухиных, переживших её расцвет. После национализации в 1917 году здание использовалось как школа, а в левом флигеле располагалась библиотека до недавнего времени.