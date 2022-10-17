В Рязанской области в 2 раза выросло число клиентов Почты России, использующих знаки онлайн-оплаты

С начала 2022 г. число предприятий и организаций региона, оплачивающих письменную корреспонденцию с помощью знаков онлайн-оплаты (ЗОО), увеличилось в два раза. За девять месяцев года общее количество оплаченных таким способом писем составило 77 151 отправление.

Знаки онлайн-оплаты — новый способ оплаты пересылки письменной корреспонденции и один из востребованных цифровых сервисов Почты России для юридических лиц. Таким образом можно оплатить отправку писем и бандеролей в любой населённый пункт России. Знак онлайн-оплаты, как и бумажная марка, подтверждает оплату отправления клиентом. Кроме того, в электронном виде в нём содержится информация о стоимости доставки, дате отправки письма, индексе отправителя и получателя.

Применение такого способа оплаты ощутимо экономит время клиентов на отправку писем, оптимизирует их внутренние процессы. Приёмка почты в отделениях также ускоряется. Чтобы получить всю необходимую информацию об отправлении, оператору достаточно просто считать QR-код при помощи сканера.

Сейчас знаками онлайн-оплаты для отправки корреспонденции пользуются порядка 30 крупных предприятий и организаций области.

Знак онлайн-оплаты в виде QR-кода по запросу клиента генерирует информационная система Почты. При использовании ЗОО оплачивать нанесение оттиска франкмашиной или покупать марки на почте не нужно.

Начать использовать такой вид оплаты отправки просто. Для этого нужно заключить договор на оказание услуг с Почтой и зарегистрироваться в личном кабинете юридического лица. При формировании писем для оплаты отправки следует выбирать «Знак онлайн-оплаты».

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