В Рязанской области увеличили группировку для тушения лесных пожаров

В Рязанской области увеличили группировку сил МЧС, которые участвуют в тушении лесных пожаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Численность спасателей составляет 9,6 тысяч человек, количество техники – 2,6 тысяч единиц. В тушении огня участвуют 18 воздушных судов.

Основные силы сосредоточены на севере Рязанской области, там тушат участок леса протяжённостью 11 км.

Воздушные судна уже совершили более 2,5 тысяч сливов на очаги возгораний, сбросив 20,88 тысячи тонн воды.