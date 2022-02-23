В Рязанской области температура в марте будет выше климатической нормы

В Рязанской области температура воздуха в марте ожидается выше климатической нормы. Прогноз опубликован на сайте регионального гидрометцентра.

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Количество осадков в марте предполагается около нормы.

Специалисты также рассказали о мощности предстоящего половодья. По их данным, она будет зависеть только от интенсивности потепления и количества осадков в первый месяц весны.

Сейчас, в феврале, на реках Рязанской области произошёл незначительный подъем уровней воды. Ледостав на Оке толщиной 30-40 см‚ на Мокше — 35-37 см.