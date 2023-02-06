В Рязанской области суды рассматривают свыше 50 исков фонда капремонта к подрядчикам

С начала 2023 года Фонд капремонта МКД Рязанской области направил 6 исковых заявлений о взыскании убытков и одно — о понуждении устранить недостатки выполненных работ к подрядным организациям. Сейчас на рассмотрении в судах находится более 50 исков.

Также фонд направил подрядчикам 19 претензий об устранении недостатков выполненных работ, 9 — о проведении повторного строительного контроля, 12 — о возмещении убытков и 23 — об оплате начисленной неустойки.