В Рязанской области стартовал 51-й «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы

В рамках празднования Дня российского студенчества в Рязанской области стартовал 51-й «Звездный поход», посвящённый 100-летию со дня рождения рязанского конструктора ракетно-космических систем, академика В.Ф. Уткина.

Торжественный митинг традиционно состоялся в Рязани у памятника Фёдору Полетаеву с участием руководителей министерства образования и молодёжной политики региона, Рязанской городской думы, рязанских вузов, ветеранов «звездного движения», участников похода и школьников.

Участниками похода в 2023 году стали свыше 180 человек в составе 12 «звездных» отрядов, сформированных в РГРТУ, РГУ, РязГМУ, РГАТУ и Рязанском филиале Московского политеха. Отряды пройдут по Александро-Невскому, Захаровскому, Милославскому, Михайловскому, Пителинскому, Ряжскому, Сасовскому, Скопинскому, Шацкому, Шиловскому районам, городам Сасово и Касимов. Отряд ФВТ РГРТУ также отправится в Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Студенты будут помогать многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам, организовывать концерты художественной самодеятельности, спортивные мероприятия, образовательные и творческие мастер-классы.

Отряд «Детский звездный» РГРТУ посетит воспитанников школ-интернатов. Студенты проведут мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, беседы о памятных датах в истории Отечества и Рязанского края, а также развивающие тренинги.

В 9-й раз в рамках «Звездного похода» состоится акция «Линия жизни». Лыжный поход пройдёт вдоль одного из участков линии фронта, проходившего через территорию Рязанской, Московской и Тульской областей. Общая протяжённость маршрута – около 130 км. Акция организована в память о 500 рязанских лыжниках, которые в 1941 году ушли добровольцами на фронт для участия в обороне Москвы.