Воскресенье, 26 мая, 2024

В Рязанской области стали реже пропадать дети

Автор: Кристина Аманн

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Фото: freepik.com/

Ежегодно в Рязанской области пропадает до 200 детей. Об этом заявил заместитель начальника отдела криминалистики регионального СУ СКР Сергей Личинин.

Следователь отметил, что практически всех детей находят живыми и здоровыми. Однако в некоторых случаях приходилось возбуждать уголовные дела.

По словам Сергея Личинина, регистрируют случаи, когда дети уходят из дома более трех-четырех раз. В основном они находятся в специализированных учреждениях.

Следователь отметил, что в последние годы количество сообщений о пропаже детей в регионе незначительно снижается.

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