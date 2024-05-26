В Рязанской области стали реже пропадать дети

Ежегодно в Рязанской области пропадает до 200 детей. Об этом заявил заместитель начальника отдела криминалистики регионального СУ СКР Сергей Личинин.

Следователь отметил, что практически всех детей находят живыми и здоровыми. Однако в некоторых случаях приходилось возбуждать уголовные дела.

По словам Сергея Личинина, регистрируют случаи, когда дети уходят из дома более трех-четырех раз. В основном они находятся в специализированных учреждениях.

Следователь отметил, что в последние годы количество сообщений о пропаже детей в регионе незначительно снижается.