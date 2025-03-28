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Общество

В Рязанской области создан оперштаб по предотвращению природных пожаров

Валерия Мединская

В Рязанской области создали оперштаб по предотвращению и предупреждению ландшафтных природных пожаров. Установочное совещание штаба провёл губернатор Павле Малков.

В регионе определили 15 приоритетных районов, где проведут масштабные работы по опашке. Там будут созданы минерализированные полосы, расчищены завалы и противопожарные водоёмы, обводнены торфяники. Эту работу вместе с региональными специалистами выполнят столичные.

Работа организована в штабном режиме. Ежедневно будут предоставляться отчёты профильных ведомств.

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С 15 марта в регионе установлен особый противопожарный режим. Просим соблюдать правила противопожарной безопасности

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