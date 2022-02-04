В Рязанской области с начала пандемии выявили более 70 000 случаев заражения COVID-19

В Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 70455 случаев заболевания, сообщает оперштаб региона утром 4 февраля.

По состоянию на 9:00 4 февраля медицинское наблюдение осуществляется в отношении 13 866 человек. 227 938 рязанцев его уже прошли.

Кроме того, на текущий момент поступила информация о 241 804 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19, контактных с больными, подозрительными на заболевание.

Реклама

Напомним, 3 февраля в Рязанской области впервые выявили более 1000 случаев заражения.