В Рязанской области с начала недели три водителя пытались дать взятки сотрудникам ГИБДД

В Рязанской области с начала текущей недели пресечены три факта попыток дачи взятки сотрудникам ГИБДД, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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14 марта в селе Сушки Спасского района 47-летний мужчина нарушил ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Чтобы избежать ответственности, водитель пытался дать взятку в размере 1000 рублей начальнику ОГИБДД ОМВД России по Спасскому району.

15 марта в рабочем поселке Кадом 38-летний житель Республики Мордовия нарушил ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). С целью избежать ответственности водитель хотел дать взятку 10 000 рублей инспектору ДПС.

15 марта в Шиловском районе 55-летний житель Рязанской области допустил нарушение ПДД РФ, предусмотренное ч.1.1 ст.12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта). Он пытался уйти от ответственности с помощью взятки в 500 рублей.

«В данных ситуациях водители не смогли довести свой преступный замысел до конца ввиду того, что полицейские отказались получить взятку. Об этих фактах сотрудники в установленном порядке подали уведомления. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел», — говорится в сообщении полиции.

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В действиях водителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Всего с начала 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции региона подано 33 уведомления о попытках склонения их к получению взятки, по результатам которых возбуждено 7 уголовных дел.