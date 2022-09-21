В Рязанской области росгвардейцы проверили безопасность свыше 500 образовательных учреждений

Сотрудники Росгвардии по Рязанской области завершили контрольно-профилактическое мероприятие «Контроль», проверив больше 500 образовательных учреждений региона. Главная цель — профилактика ЧП и правонарушений на объектах образования.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны с начала сентября посетили школы, детские сады, вузы и другие образовательные учреждения Рязанской области, из которых около 190 охраняется представителями частных охранных организаций.

Инспекторы проверили наличие у сотрудников ЧОП удостоверения частного охранника и ношение личной карточки. Также проверили наличие на постах инструкций по осуществлению пропускного и внутриобъектового режима.

Всего по итогам «Контроля» выявили 23 нарушения в сфере частной охранной деятельности. За отсутствие удостоверения к административной ответственности привлечены 6 частных охранников, ещё 17 охранников – за отсутствие личной карточки, форменной одежды или документов о прохождении периодической проверки.

«Все нарушения частные охранные организации обязаны устранить в кратчайшие сроки», — отметил замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии Сергей Данилов.

Также росгвардейцы проводят с охранниками профилактические беседы о порядке действий в условиях ЧС. Охранники должны знать расположение средств пожаротушения, стационарной тревожной копки, а также переносной тревожной кнопки для вызова наряда Росгвардии.