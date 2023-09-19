В Рязанской области реализуется проект «Активное долголетие — Здоровая Рязань»

Главной целью данного проекта является увеличение продолжительности здоровой активной жизни и улучшение показателей здоровья.

Презентация социального проекта «Год здоровья НКО» состоялась в неделю популяризации здорового старения, которая проводится с 18 по 24 сентября. Данное мероприятие как никогда актуально на сегодняшний день, так как количество людей старше трудоспособного возраста в Рязанской области превышает треть от всего населения региона.

В прошлом году проект был реализован в городе Рязани, теперь он охватит все районы области.

Участники проекта – представители некоммерческих организаций. Проект открывали заместитель министра территориальной политики Рязанской области Наталья Артонкина, глава администрации города Касимова Иван Бахилов, главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Марина Панфилова, а также представители некоммерческих организаций.

В ходе мероприятия прошел брифинг, на котором обсуждались важные вопросы реализация проекта. С приветственным словом перед участниками мероприятия выступил Иван Бахилов. Он выразил благодарность за то, что проект стартовал на территории Касимова.

Специалистами Центра общественного здоровья совместно с врачами-гериатрами Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн была организована мобильная площадка, где все желающие прошли скрининговое обследование, проконсультированы врачами-гериатрами Гериатрического центра, а также получили паспорта здоровья, дневники контроля уровня глюкозы в крови и контроля показателей артериального давления.

В мероприятии активно принимали участие волонтеры-медики Касимовского медицинского колледжа, оказывая помощь при прохождении скринингого обследования для выявления факторов риска развития заболеваний и информируя местных жителей о важности приверженности к здоровому образу жизни,.

Главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Марина Панфилова отметила, что социальный проект «Год здоровья НКО» направлен на укрепление общественного здоровья путём повышения информированности о здоровом образе жизни.

Целью данного проекта является профилактика заболеваний и сохранение здоровья, особенно для граждан старшего поколения. Нам важно здоровье наших жителей старшего поколения! Важно, чтобы они жили долгой и активной жизнью, — резюмировала она.

Подводя итоги, Наталья Артонкина отметила, что проект даёт возможность членам НКО задуматься о своём здоровье, здоровом образе жизни, изменить отношение к жизни в целом.