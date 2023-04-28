В Рязанской области разыскивают мужчину, который выиграл в лотерею миллион рублей

Житель Рязанской области выиграл более 1 миллиона рублей в праздничном тираже лотереи «Мечталлион» от Почты России в 2023 году. За выигрышем победитель так и не обратился.

Известно, что мужчина купил билет 26 декабря в Пронске в отделении почты по адресу: площадь Горького, д. 5.

Если билет привязан к номеру телефона, то победитель получает СМС-оповещение о выигрыше. При этом менеджеры бренда обзванивают миллионеров и рассказывают, как получить выигрыш. Если же билет не привязан к номеру, то остается только ждать, что счастливчик самостоятельно заявит о себе.

Обратиться за выигрышем можно в течение семи месяцев с момента объявления итогов розыгрыша. Например, победители новогоднего розыгрыша должны предъявить счастливый билет не позднее 31 июля 2023 года.