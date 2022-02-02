В Рязанской области размер регионального маткапитала увеличили почти на 3 тысячи

В Рязанской области размер регионального материнского капитала увеличили почти на 3 тысячи рублей, напомнила официальная группа региона ВКонтакте.

Региональный материнский капитал предоставляется с 2012 года и ежегодно индексируется. В этом году рост составил почти три тысячи рублей. Сумма маткапитала сейчас — 77 тысяч 912,32 рублей.

С этого года маткапитал будет выдаваться на третьего и всех последующих детей. При этом право на его получение не будет зависеть от наличия или отсутствия права на федеральный материнский капитал.

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Кроме того, расширены возможности использования средств. Помимо улучшения жилищных условий, теперь их можно направить на оплату медицинских услуг для детей.