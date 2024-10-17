В Рязанской области раненому участнику СВО отказали в выплате из-за отсутствия регистрации, сообщает сайт прокуратуры региона.

Военный пришёл в прокуратуру Рязанского района с жалобой. Выяснилось, что он обратился за материальной помощью в связи с ранением в региональное управление социальной защиты. В выплате мужчине было отказано в связи с тем, что на момент получения ранения он не имел регистрации по месту жительства в Рязанской области.

Прокуратура обратилась с иском в суд, который требования надзорного ведомства удовлетворил. Управление соцзащиты обязали выплатить участнику СВО полмиллиона рублей.

На данный момент судебное решение в законную силу ещё не вступило.