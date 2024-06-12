В Рязанской области провели первый этап операции «Нелегал-2024»

С 3 по 9 июня 2024 года на территории Рязанской области прошел первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024». Цель мероприятия — выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также борьба с другими правонарушениями, связанными с нелегальной миграцией.

В операции приняли участие сотрудники УМВД России по Рязанской области, территориальные органы МВД на районном уровне, а также сотрудники региональных подразделений Федеральной службы безопасности и Управления Росгвардии.

По результатам проверки выявлено 505 нарушений миграционного законодательства. В их числе:

148 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда;

143 нарушения порядка осуществления трудовой деятельности;

92 нарушения правил пребывания иностранных граждан в РФ;

122 правонарушения, связанные с незаконным привлечением иностранных граждан к трудовой деятельности.

К административной ответственности за указанные нарушения привлечен 291 мигрант. Сотрудниками УМВД установлено местонахождение семи иностранных граждан, не исполнивших решения судов об административном выдворении.

Судами Рязанской области принято 54 решения об административном выдворении иностранных граждан, включая 7 решений о принудительном перемещении через государственную границу. Также вынесены 34 решения о запрете на въезд в РФ и 3 решения о депортации.

Кроме того, возбуждено одно уголовное дело за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и 23 уголовных дела по фактам организации незаконной миграции, в том числе:

1 дело по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции);

6 дел по статье 322.2 УК РФ (Фиктивная регистрация иностранного гражданина);

16 дел по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

Проверочные мероприятия продолжаются.