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Четверг, 26 мая, 2022

В Рязанской области простились с тремя погибшими на Украине военнослужащими

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Александр Ильин
Александр Ильин

В Рязанской области простились с тремя погибшими на Украине военнослужащими

В четверг, 26 мая, в Рязанской области состоялась церемония прощания с погибшими на Украине военнослужащими: гвардии майором Александром Денисовым, гвардии старшим сержантом Кириллом Беловым, гвардии старшим прапорщиком Дмитрием Кривошеевым.

Александр Денисов был заместителем командира парашютно-десантного батальона в/ч 41450, Кирилл Белов — командиром отделения связи в/ч 41450, Дмитрий Кривошеев — командиром комендантского взвода в/ч 06017.

В траурных мероприятиях приняли участие представители власти, командования ВДВ, военного гарнизона, Епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие погибших.

Соболезнования семьям военных выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

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