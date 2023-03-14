В Рязанской области пройдёт День оказания бесплатной юридической помощи

31 марта в областной библиотеке имени Горького состоится День оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

Цель — правовое просвещение граждан и реализация конституционного права на получение бесплатной юридической помощи.

Консультацию смогут получить несовершеннолетние и лица, представляющие их интересы, а также пенсионеры и предпенсионеры, инвалиды, участники СВО и члены их семей, лица, находящиеся в сложной жизненной ситуации, а также люди, прибывшие в Рязанскую область с территории ДНР и ЛНР.

Консультацию можно получить очно и дистанционно. В очном формате каждый месяц проводятся Дни оказания бесплатной юридической помощи на базе областной библиотеки им. Горького. Ближайший состоится 31 марта с 9 до 17 часов. Для получения консультации дистанционно нужно обратиться на электронную почту pravonav собачка ya.ru или заполнить форму.

Мероприятие проводит Рязанское региональное отделение «Ассоциации юристов России» в рамках проектов «Правовая опора» и «Социальный юрист». Проект реализуется за счёт субсидий из областного бюджета и средств Фонда президентских грантов.