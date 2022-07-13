В Рязанской области продолжается заготовка кормов для животноводства.

В регионе по состоянию на 12 июля в с/х предприятиях и фермерских хозяйствах скосили 73 тысячи гектаров естественных и сеяных трав. Это более половины от плана, – сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Заготовлено более 85% плана по сенажу – 360 тысяч тонн, 51 тысяча тонн сена и 3 тысячи тонн силоса.

Всего к зимовке планируют заготовить как минимум 27 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Прошлогодние запасы кормов в Рязанской области составляют 6,8 центнера кормовых единиц на одну условную голову.

В министерстве отметили, что за последний год увеличилось поголовье всех видов с/х животных и птицы.