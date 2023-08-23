В Рязанской области продлили запрет на посещение лесов

Распоряжением правительства региона № 507-р с 25 августа по 13 сентября в нескольких районах области продлено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Ограничения продлены в Бельковском, Ерахтурском, Ермишинском, Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Криушинском, Можарском, Нижне-Окском, Первомайском, Ряжском, Рязанском, Сасовском, Солотчинском, Спасском, Тумском, Шацком, Шелуховском и Шиловском лесничествах.

Исключение сделано только для граждан, проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам, уточняет правительство Рязанской области.

За нарушение правил пожарной безопасности грозит административный штраф от 40 000 рублей до 1 000 000 рублей.