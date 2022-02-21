В Рязанской области построят многофункциональный комплекс придорожного сервиса

21 февраля состоялось подписание Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии АО «Корпорации развития Рязанской области» с НП «Ассоциация внутреннего и въездного туризма» и межрегиональным туристско-рекреационным кластером «ПООЧЬЕ». Об этом сообщает министерство экономического развития Рязанской области.

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Новый инвестиционный проект предполагает создание современного комплекса, на объектах которого участники дорожного движения, следующие через Рязанскую область, смогут получить услуги сервиса придорожной инфраструктуры еврокласса. Предполагается строительство парковок, автостоянок, многотопливной АЗС, станции техобслуживания, автомоек, мини-маркетов, кафе, мотеля, зон отдыха для проведения презентаций и выставок, спортивно-оздоровительных и культурно-развлекательных мероприятий. Дополнительно проектом предусмотрено строительство общественного многофункционального центра с деловым, образовательным и досуговыми блоками, а также блоком бытового обслуживания.

Реализация проекта будет осуществляться в рамках взаимодействия Корпорации развития Рязанской области, Ассоциации внутреннего и въездного туризма и Межрегионального туристско-рекреационного кластера «ПООЧЬЕ», обозначенного в двух Соглашениях, заключенных 21 февраля. Подписи на документе поставили: генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Вячеслав Несин, президент НП «Ассоциация внутреннего и въездного туризма» Владимир Шаров и гендиректор ООО «МТРК ПООЧЬЕ» Екатерина Захарова. Стороны приступают к подбору площадки локализации проекта.

По предварительной оценке, объем инвестиций составит порядка 700 млн. рублей и позволит создать около 100 новых рабочих мест. Инвестор готов начать этап строительства во II квартале текущего года.

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На всех этапах реализации проекта предусмотрено внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и использование «зеленых технологий». Архитектурно-художественная выразительность будет реализована в образных, объемно-пространственных решениях, в формировании фасадов и интерьеров, элементах благоустройства на базе единого концепта дизайн-кода, основанного на природно-исторической уникальности Рязанской области.