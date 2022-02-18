0.9 C
Рязань
Пятница, 18 февраля, 2022

В Рязанской области после погони задержали нетрезвого водителя

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области после погони задержали нетрезвого водителя

7info

В Клепиковском районе сотрудники вневедомственной охраны совместно с полицейскими задержали нетрезвого водителя, сообщила пресс-служба Росгвардии.

- Реклама -

Наряд Росгвардии днём 17 февраля получил ориентировку на ВАЗ-2115, водитель которого был в нетрезвом состоянии. Машину патруль заметил на 2-м километре автодороги Спас-Клепики — Рязань.

После непродолжительной погони росгвардейцы совместно с сотрудниками ОМВД остановили автомобиль, заблокировав с двух сторон.

Мужчину 1975 года рождения с признаками опьянения передали сотрудникам Госавтоинспекции.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязани при опрокидывании автомобиля пострадала 28-летняя девушка
Комментарии для сайта Cackle
spot_img