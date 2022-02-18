В Рязанской области после погони задержали нетрезвого водителя

В Клепиковском районе сотрудники вневедомственной охраны совместно с полицейскими задержали нетрезвого водителя, сообщила пресс-служба Росгвардии.

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Наряд Росгвардии днём 17 февраля получил ориентировку на ВАЗ-2115, водитель которого был в нетрезвом состоянии. Машину патруль заметил на 2-м километре автодороги Спас-Клепики — Рязань.

После непродолжительной погони росгвардейцы совместно с сотрудниками ОМВД остановили автомобиль, заблокировав с двух сторон.

Мужчину 1975 года рождения с признаками опьянения передали сотрудникам Госавтоинспекции.