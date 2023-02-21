Вторник, 21 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области планируют построить 15 фельдшерско-акушерских пунктов

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Скриншот из видео в группе Рязанская область ВКонтакте

Система здравоохранения Рязанской области нуждается в серьёзных переменах, но для решения существующих проблем потребуется время. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на совещании у полпреда президента в ЦФО Игоря Щёголева.

В Рязанской области открываются новые медучреждения, запускается медицинская информационная система. Лечебный корпус онкодиспансера уже принял первых пациентов и скоро заработает в полном объёме. В планах — строительство 15 фельдшерско-акушерских пунктов.

По словам губернатора, есть понимание, куда двигаться по каждому из направлений. Об этом сообщает Рязанская область ВКонтакте.

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