В Рязанской области ожидается туман

17 апреля филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ЦГМС) сообщает, что в ближайший час местами на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах!
Рекомендации:
Снизьте скорость движения.
Увеличьте дистанцию до впереди идущего транспортного средства.
Включите противотуманные фары.
При необходимости остановитесь в безопасном месте.
Помните: туман может значительно ограничить видимость на дорогах, что увеличивает риск возникновения ДТП.