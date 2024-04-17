В Рязанской области ожидается туман

17 апреля филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ЦГМС) сообщает, что в ближайший час местами на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах!

Рекомендации:

Снизьте скорость движения.

Увеличьте дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

Включите противотуманные фары.

При необходимости остановитесь в безопасном месте.

Помните: туман может значительно ограничить видимость на дорогах, что увеличивает риск возникновения ДТП.