Пятница, 20 сентября, 2024

В Рязанской области открылись первые местные отделения Общества «Знание»

Автор: 7info7

Опубликовано

фото правительства Рязанской области

Региональный комитет по информации и массовым коммуникациям информирует о создании новых структурных единиц Общества «Знание» в Рязанской области. Первые муниципалитеты, включенные в проект, — это Ряжский и Рязанский районы, а также город Касимов.

Формирование местного отделения осуществляется из числа активистов муниципалитета и станет частью регионального отделения Российского общества «Знание». Во время первоначальной встречи был определён состав руководства: председателем выбран Олег Мокроусов, заместитель главы администрации Рязанского района Екатерина Пронина и заместитель администрации Касимова Татьяна Седова.

Заместитель генерального директора по региональному развитию Общества «Знание» Георгий Будный сообщил, что организация переосмысливает свою деятельность, сосредоточив внимание на расширении просветительских инициатив в регионах. Он отметил, что создание местных отделений — новый этап работы, причем Рязанская область первой открыла такие подразделения в этом году.

Новые структуры будут способствовать эффективному взаимодействию с лекторами и организации мероприятий, а также развитию межрайонного сотрудничества. По словам председателя Андрей Кашаева, это станет важным шагом в укреплении просветительской деятельности, которой занимается более 300 лекторов в области.

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