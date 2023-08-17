В Рязанской области обсудили план газификации региона

17 августа в Рязанской области состоялось заседание регионального штаба по газификации.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин и вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

Одной из тем заседания стала реализация программы развития газоснабжения и газификации области на 2021-2025 годы. На данный момент в регионе уже принято около 7,7 тысяч заявок на догазификацию, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз», 6,3 тысячи из них исполнены.