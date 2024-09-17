Железнодорожники начинают капитальный ремонт на участке Кораблино — Ряжск-1 в Рязанской области, сообщает пресс-служба МЖД.

С 17 сентября на этом участке начнутся масштабные работы по капитальному ремонту второго главного пути, которые продлятся до 21 октября. В ходе ремонта планируется уложить 9 км бесстыкового пути, что позволит снизить уровень шума и повысить плавность движения поездов.

Первым этапом станет подготовка вспомогательной инфраструктуры: железнодорожники установят блок-пост с двумя стрелочными переводами для организации разъезда поездов, которые будут двигаться по одному пути в реверсивном режиме во время ремонта.

После этого начнется обновление пути и проведение полного комплекса ремонтных работ: демонтаж старых рельсов и шпал, укладка новых, очистка и подсыпка щебеночного балласта, выравнивание пути и укладка бесстыкового полотна. Работы будут выполняться в рамках 24-часовых технологических «окон» с 6:40 23 сентября до 6:40 15 октября, за исключением выходных дней. В процессе ремонта будут задействованы различные виды техники: краны для разборки и укладки, машины для глубокой очистки балласта, рельсовозы, вагоны-хопперы, рельсосварочная техника и автотракторное оборудование.

На время ремонта движение поездов на участке будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме. В связи с этим в расписание электричек, следующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Голутвин, Узуново, Луховицы, Ипподром, Шиферная, Черусти, Раменское, Москва — Пассажирская — Казанская, а также Рязань-1 — Сасово и Рязань-2 — Ряжск, будут внесены значительные изменения. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, а часть маршрутов будет сокращена. Некоторые электрички временно уберут из расписания.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Это можно сделать на вокзалах, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».