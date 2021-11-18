В Рязанской области на участке Солотчинского шоссе начались дорожные работы

В Рязанской области на участке Солотчинского шоссе от поворота на Поляны до поворота на Солотчу организовали реверсивное движение. Об этом сообщается в группе “ПУВР” во ВКонтакте.
По словам водителя, на одной полосе уже начали снимать асфальт. Про это же рассказал очевидец в сообществе RZN.LIFE.
Согласно данным Яндекс.Карт, из-за дорожных работ движение транспорта затруднилось.
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