В Рязанской области лесной пожар 31 августа подобрался к населённым пунктам

В Рязанской области над деревней Култуки 31 августа наблюдали огненное зарево. Местным жителям рекомендовали по возможности уезжать.

31 августа в Рязанской области наблюдали мощное огненное зарево со стороны Култуков. Пожар в Мещере подобрался ближе и к другим населённым пунктам. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Жительница деревни Ветчаны после 10 вечера накануне сообщила, что огонь подошёл вплотную, но «ни один дом пока что не загорелся».

Ранее Павел Малков доложил Владимиру Путину, что опасности для населённых пунктов нет.

«Все на грани эвакуации, сказали: «Сидите на чемоданах, кто может сам – уезжайте». Задыхаемся от дыма», – сообщила местная жительница.

Судя по фото в социальных сетях, зарево от пожара было видно за десятки километров.

Пока официальной информации по ситуации с пожарами за 31 августа, ночь и утро 1 сентября нет.