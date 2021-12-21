В Рязанской области количество машин скорой помощи будет ежегодно увеличиваться на 10-15%

В Рязанской области автомарк автомобилей скорой помощи будет ежегодно увеличиваться на 10-15%, сообщил 21 декабря заместитель председателя правительства региона Роман Петряев на презентации Стратегии развития региона.

Кроме того, до 2025 года в регионе планируют отремонтировать все детские поликлиники, построить 54 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий. Капитальный ремонт затронет 158 медицинских учреждений.

Петряев заявил, что в 2022 году в Перинатальном центре Рязани организуют неонатальную детскую хирургию.

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Зампред также напомнил о строительстве Поликлинического отделения, где смогут принимать до 1200 пациентов за смену.