Воскресенье, 29 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области из горящего многоквартирного дома эвакуировали 8 человек

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В городе Кораблино в воскресенье, 29 января, произошёл пожар в многоквартирном жилом кирпичном доме. Подробности привели в Главном управлении МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 18:51. Уточняется, что дом газифицирован. Огонь повредил кухню, площадь пожара составила 9 квадратных метров.

Эвакуировано 8 человек. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На тушении работали 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 2 пожарных машины.

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