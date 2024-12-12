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В Рязанской области ищут родственников солдата Великой Отечественной войны

Дата публикации

Валерия Мединская
Фото из группы «Типичный Касимов» ВКонтакте

В Рязанской области ищут родственников хозяина медали «За боевые заслуги». Об этом сообщает группа «Типичный Касимов» ВКонтакте.

Награду нашли в ходе поисковых работ на местах боёв в Калининградской области. Согласно архивным документам, награда принадлежит красноармейцу Павлу Лисину 1905 года рождения. Солдат Великой Отечественной войны родом из д. Лубяники Касимовского района. Погиб в 1945 году.

Медаль хотят передать семье героя. Если вы располагаете данными о возможных родственниках Павла Лисина — сообщите их нам.

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