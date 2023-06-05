Понедельник, 5 июня, 2023
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В Рязанской области ищут 51-летнего мужчину

Татьяна Проводина
Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

В Рязанской области ищут пропавшего 51-летнего Восточного административного округа Москвы. Информация появилась в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Николай Владимирович Ткачёв пропал 2 июня 2023 года, с тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина может находиться в Рязани и Рязанской области.

Приметы: рост 173 сантиметра, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Одежда: бежевая куртка, синяя футболка, синие джинсы, чёрные ботинки.

С собой у пропавшего была камуфлированная сумка.

Любую информацию о возможном местонахождении мужчины просьба сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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