В Рязанской области два человека погибли и один пострадал в ДТП с участием четырёх автомобилей

В Михайловском районе произошла автокатастрофа с участием четырёх автомобилей. Предварительные данные сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло 30 сентября около 14:55 на 198-м километре трассы Р22 Каспий. 61-летний житель Саратова за рулём ВАЗ-2111, не убедившись в безопасности своего манёвра, столкнулся с Vortex, которым управлял 54-летний житель Тамбовской области.

Vortex врезался в ВАЗ-2114, за рулём которого находился 56-летний житель Воронежской области. ВАЗ-2114 от удара выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Nissan под управлением 75-летнего водителя.

Водитель и пассажир ВАЗ-2111, личность которого пока не установлена, от полученных травм скончались. Водителя Vortex с травмами госпитализировали.

Ведётся проверка случившегося.