В Рязанской области доступны более 900 вакансий на сельхозпредприятиях

В Рязанской области имеется более 900 свободных рабочих мест на сельхозпредприятиях. Об этом информирует региональное правительство.

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На предприятия АПК требуются инженеры, ветеринары, зоотехники, агрономы, технологи, экономисты, механизаторы, водители и другие специалисты. Список доступных вакансий можно найти по ссылке.

В реестре прописаны не только актуальные предложения работы, но и требования к кандидатам, размер зарплаты, возможности предоставления жилья, устройства детей в детсады и школы, сведения о газификации районов.

Отметим, что 400 вакансий подразумевают устройство на работу с предоставлением жилья.