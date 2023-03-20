В Рязанской области для работающих родителей установлена единая дата выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком

С марта 2023 года вводится единая дата выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для работающих родителей — 8 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. Об этом сообщили в отделении Социального фонда по Рязанской области.

Если 8 число выпадает на праздничный или выходной день, выплату произведут в предшествующий рабочий день. Пока выплата этого пособия поступает с 1 по 25 число. Деньги поступают за предыдущий месяц: в марте семьи получают выплаты за февраль, а в апреле – за март.

Если в качестве реквизитов для выплаты пособия указан номер карты «МИР», то зачисление денег на карту произойдёт в день его перечисления отделением. Если пособие выплачивается по номеру расчётного счёта, зачисление средств банком производится не ранее следующего рабочего дня после перечисления средств.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком устанавливается со дня предоставления отпуска по уходу до исполнения ребёнку полутора лет. Право на пособие имеют лица, подлежащие обязательному социальному страхованию.

Получать пособие могут матери, отцы, другие родственники либо опекуны, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком и фактически осуществляющие уход за ним. Если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребёнком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять уход за ребёнком, право на пособие сохраняется.

Размер пособия составляет 40% среднего заработка застрахованного, но не может быть меньше минимального размера этого пособия.