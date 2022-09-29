В Рязанской области День ветеранов боевых действий будут отмечать 1 июля

Депутаты Рязанской областной думы установили в регионе День ветеранов боевых действий – 1 июля.

Сейчас такой статус есть у примерно 15 тысяч человек. Как отметила министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина, традиционно 1 июля вспоминают военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, и чествуют героев, защищающих интересы государства сегодня.

Представители ветеранских организаций на одной из встреч обратились к губернатору с просьбой помочь в установлении в регионе официального Дня ветеранов боевых действий. Парламентарии Рязанской области поддержали инициативу.

В тексте закона сказано, что он принят для содействия патриотическому воспитанию граждан, сохранения памяти о подвиге земляков — ветеранов боевых действий и формирования уважительного отношения к ветеранскому движению среди жителей Рязанской области.