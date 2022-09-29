Четверг, 29 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области День ветеранов боевых действий будут отмечать 1 июля

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта Рязанской областной думы

Депутаты Рязанской областной думы установили в регионе День ветеранов боевых действий – 1 июля.

Сейчас такой статус есть у примерно 15 тысяч человек. Как отметила министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина, традиционно 1 июля вспоминают военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, и чествуют героев, защищающих интересы государства сегодня.

Представители ветеранских организаций на одной из встреч обратились к губернатору с просьбой помочь в установлении в регионе официального Дня ветеранов боевых действий. Парламентарии Рязанской области поддержали инициативу.

В тексте закона сказано, что он принят для содействия патриотическому воспитанию граждан, сохранения памяти о подвиге земляков — ветеранов боевых действий и формирования уважительного отношения к ветеранскому движению среди жителей Рязанской области.

В Рязанской области День ветеранов боевых действий будут отмечать 1 июля
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/