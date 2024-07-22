В Рязанской области будет реализован проект комплексного развития территорий

Реализацию проекта комплексного развития территорий обсудили на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию. Его провёл заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Темой встречи стали предварительные итоги работы за первое полугодие и обсуждение задач на будущее.

«В целом хочу отметить хорошую динамику по стране. За полгода введено 53,4 млн кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ввод ИЖС вырос почти на четверть, за шесть месяцев введено 37,9 млн кв. м. При этом прошу все регионы подтянуть ввод многоквартирного жилья. В части дорожных работ высокие темпы сохраняются в текущем году. За первое полугодие этого года уложено более 47 млн кв. м асфальтобетона, это на 14% больше по отношению к прошлому году. Наша задача в этом году – уложить не менее 138 млн кв. м асфальтобетона и кроме указанного показателя достигнуть 54% дорог региональной сети в нормативе. Важно приоритизировать задачи при планировании дорожной деятельности, в частности увязку качества федеральных и региональных дорог. В целом у нас положительная динамика по сравнению с прошлым годом – как по кассе, так и по укладке верхнего слоя асфальта», – сказал Марат Хуснуллин.

В ходе совещания были одобрены проекты комплексного развития территорий (КРТ) в Смоленской и Рязанской областях.

В Рязани проект будет реализован при поддержке Фонда развития территорий на территории района Шлаковый.

«В рамках КРТ в Рязани планируется освоить территорию площадью порядка 28,5 га с градпотенциалом порядка 577 тыс. кв. м, а также расселить 8 аварийных домов площадью 1,6 тыс. кв. м и 173 ветхих площадью 26,1 тыс. кв. м. В результате жители города получат современное качественное жильё, благоустроенные общественные пространства, важные для комфортного проживания», – сказал генеральный директор «Фонда развития территорий» Ильшат Шагиахметов.