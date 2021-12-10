В Рязанской области безработный юноша пытался проткнуть мать вилами

В посёлке Ермишь Рязанской области полицейские завели уголовное дело на 25-летнего местного жителя, который угрожал убийством своей 48-летней матери, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, между матерью и сыном вспыхнул конфликт на почве того, что юноша нигде не работает, не помогает по хозяйству и при этом требует «накрывать ему обед».

Женщина заявила, что не будет готовить сыну пищу. Тогда парень схватил вилы и пригрозил расправиться с матерью. Та немедленно обратилась в полицию.

«Полицейские провели с 25-летним мужчиной профилактическую беседу о вреде алкоголя и необходимости ведения добропорядочного образа жизни», — сообщили в пресс-службе УМВД.

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Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.119 УК РФ. Злоумышленнику грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет или лишение свободы на тот же срок.