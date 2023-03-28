В Рязанской области 28 марта ГИБДД обратит особое внимание на пешеходные переходы

Во вторник, 28 марта, Госавтоинспекция проводит в Рязанской области комплексное мероприятие «Пешеходный переход». Цель – пресечь нарушения ПДД водителями ТС на нерегулируемых пешеходных переходах.

По Правилам дорожного движения, водители при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны снизить скорость или остановиться для пропуска пешеходов, пересекающих проезжую часть или вступивших на неё для перехода.

Штраф за невыполнение этого требования составляет от полутора до 2,5 тысяч рублей, – напомнили в ГИБДД.

Водителей и пешеходов призывают соблюдать Правила дорожного движения и относиться друг к другу взаимовежливо.