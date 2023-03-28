Вторник, 28 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области 28 марта ГИБДД обратит особое внимание на пешеходные переходы

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Image by Freepik

Во вторник, 28 марта, Госавтоинспекция проводит в Рязанской области комплексное мероприятие «Пешеходный переход». Цель – пресечь нарушения ПДД водителями ТС на нерегулируемых пешеходных переходах.

По Правилам дорожного движения, водители при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны снизить скорость или остановиться для пропуска пешеходов, пересекающих проезжую часть или вступивших на неё для перехода.

Штраф за невыполнение этого требования составляет от полутора до 2,5 тысяч рублей, – напомнили в ГИБДД.

Водителей и пешеходов призывают соблюдать Правила дорожного движения и относиться друг к другу взаимовежливо.

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