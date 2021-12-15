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Среда, 15 декабря, 2021
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В рязанской Горроще поймали 19-летнего закладчика с гашишем

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

В Рязани полицейские задержали 19-летнего молодого человека, который подозревается в причастности к сбыту наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Юношу остановили на улице Островского. В ходе досмотра в его карманах нашли зип-пакет с гашишем, который он хранил для личного употребления. 

Позже выяснилось, что парень является курьером незаконного интернет-магазина. Недавно он сделал две закладки с мефедроном на улице Гагарина, замаскировав их под кирпичи. 

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В отношении рязанца следователем Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 и ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ.

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