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Четверг, 30 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанский район доставили плавающий транспортёр из Тульского спасцентра МЧС

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Фото из Телеграм канала ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязанский район 30 марта доставили плавающий транспортёр ПТС-М из Тульского спасательного центра МЧС.

Транспортёр позволит более качественно и оперативно переправлять людей из Коростово и Заокского, которые остаются отрезанными от «большой земли» паводком.

Теперь в перевозке людей через затопленную территорию задействуют два транспорта каждый вместимостью по 50 человек.

Сегодня Тульский ПТС-М уже перевёз первую группу людей в село Заокское под Рязанью.

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