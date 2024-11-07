Четверг, 7 ноября, 2024
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В Рязани завершено расследование дела мигранта-наркоторговца

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Алексей Самохин
Фото: t.me/umvd62

Следователь МВД Московского района Рязани завершил расследование уголовного дела против 23-летнего уроженца Средней Азии, обвиняемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемого задержали на улице Крупской в ходе оперативных мероприятий в августе. При досмотре у него обнаружили пакет с героином весом 2,8 грамма, предназначенным для розничной продажи.

После задержания мужчина указал места тайников-«закладок» в районе Канищево на улице Интернациональной, где полицейские изъяли ещё три пакета с героином общим весом 6,16 граммов.

Обвиняемому инкриминируют четыре эпизода покушения на сбыт наркотических веществ, предусмотренные ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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