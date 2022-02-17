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Четверг, 17 февраля, 2022

В Рязани засняли тигра в окне жилого дома

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В Рязани засняли тигра в окне жилого дома

Александр Ильин

В рязанском Дягилеве в окне жилого дома на Авиационном проезде заметили тигра. Видео появилось в группе Рязань «Вконтакте» 17 февраля. 

По словам автора ролика, животное держат в квартире с лета 2021 года.

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