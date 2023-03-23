В Рязани зарегистрированы ещё 8 участников предварительного голосования «Единой России»

На заседании городского оргкомитета прошли регистрацию новые участники предварительного голосования «Единой России» для выдвижения от партии кандидатами в депутаты Рязанской городской думы.

Документы на участие в праймериз подали 15 человек. Организационный комитет рассмотрел заявления, которые поступили с 17 по 21 марта этого года.

22 марта оргкомитет зарегистрировал:

Дмитрия Епифанова (одномандатный избирательный округ №18 и внутримуниципальная группа №18);

Сергея Торунова (одномандатный избирательный округ №13 и внутримуниципальная группа №13);

Валерия Коновалова (внутримуниципальная группа №14);

Николая Чальцева (внутримуниципальная группа №5);

Дмитрия Челнакова (внутримуниципальная группа №11);

Данилу Моисеева (одномандатный избирательный округ №9 и внутримуниципальная группа № 9);

Сергея Кожина (внутримуниципальная группа №13);

Евгения Олина (одномандатный избирательный округ №16 и внутримуниципальная группа №16).

Зарегистрированным кандидатам предстоит не позже 12 мая разместить в своём личном кабинете на сайте предварительного голосования как минимум 2 видеоролика: «Самопрезентация. Главные достижения в жизни», «Что я сделаю в первую очередь, если меня изберут депутатом?» или «Почему я решил стать депутатом Рязанской городской Думы?»

Выдвижение кандидатов продолжится до 27 апреля включительно. Те, кто желает поучаствовать в партийной процедуре по выборам депутатов РГД, могут подать документы в оргкомитет по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 10, в будние дни с 9 до 17 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов или онлайн на сайте.